Південна Корея підтверджує, що росія використовує у війні проти України зброю з КНДР

16:40 14 вересня Київ, Україна

Південна Корея підтверджує, що росія отримує від КНДР зброю, яку пізніше використовує у війні проти України, пише Yonhap із посиланням на Офіс південнокорейського президента.

"Складно про це говорити, бо це питання розвідки, але ми вже давно підтвердили, що надане Північною Кореєю озброєння використовується росією на полі бою в Україні", - наголосив представник відомства.

Чиновник також зазначив, що зараз оцінювати підсумки зустрічі путіна і Кім Чен Ина передчасно, оскільки візит останнього до росії ще триває.