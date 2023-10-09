США не мають "прямої інформації" про зв'язок Ірану з нападом ХАМАС на Ізраїль - Білий дім

17:25 09 жовтня Київ, Україна

Заступник радника американського президента з нацбезпеки Джон Файнер заявив, що у США немає "прямої інформації", що пов'язує Іран із вторгненням бойовиків руху ХАМАС до Ізраїлю.
 
Про це урядовець повідомив в ефірі телеканалу ABC, передає CNN.
"Що ми можемо чітко сказати, то це те, що Іран в основному причетний до підтримки ХАМАС десятиліттями", - зазначив Файнер.
Заступник радника президента Сполучених Штатів з нацбезпеки пояснив, що йдеться про постачання зброї, навчання та іншу фінансову підтримку бойовиків з боку Тегерана.
"Чого в нас немає, то це прямої інформації, яка свідчить про причетність Ірану до замовлення або планування атак, які сталися за останні кілька днів. Це те, за чим ми продовжуватимемо уважно стежити", - додав чиновник.
Раніше газета The Wall Street Journal з посиланням на власні джерела писала, що Іран допомагав ХАМАС спланувати атаку на Ізраїль.