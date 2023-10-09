США не мають "прямої інформації" про зв'язок Ірану з нападом ХАМАС на Ізраїль - Білий дім

Заступник радника американського президента з нацбезпеки Джон Файнер заявив, що у США немає "прямої інформації", що пов'язує Іран із вторгненням бойовиків руху ХАМАС до Ізраїлю.
Про це урядовець повідомив в ефірі телеканалу ABC, передає CNN.
Заступник радника президента Сполучених Штатів з нацбезпеки пояснив, що йдеться про постачання зброї, навчання та іншу фінансову підтримку бойовиків з боку Тегерана.
Раніше газета The Wall Street Journal з посиланням на власні джерела писала, що Іран допомагав ХАМАС спланувати атаку на Ізраїль.
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