У росіян почнуть відбирати паспорти на кордоні

15:55 23 травня Київ, Україна

Влада країни-агресора рф розширила повноваження співробітників прикордонного контролю ФСБ, тепер вони зможуть вилучати закордонні паспорти у росіян, яким закрито виїзд за кордон.

Відповідні поправки до закону «Про порядок виїзду та в'їзду» було прийнято «експресом» у другому та третьому читанні держдумою росії.

Згідно з документом, паспорт підлягає «вилученню в межах компетенції судом, слідчими органами Слідчого комітету російської федерації, виконавчої влади у сфері внутрішніх справ та його територіальними органами, прикордонними органами федеральної служби безпеки, митними органами», йдеться у законі.



Ця вимога поширюється на тих, хто обмежений у праві на виїзд, оскільки є підозрюваним, залучений як обвинувачений, засуджений за скоєння злочину, або «ухиляється від зобов'язань, накладених судом», йдеться у законі.



Ті ж, хто призваний на військову службу і з цих підстав обмежений у праві виїхати з росії, згідно із законом, будуть зобов'язані здати закордонні паспорти до органу, який видав документ (зазвичай, це МВС). Якщо ж громадянин не здав паспорт, то він визнається недійсним і також підлягає вилученню на прикордонному контролі, випливає із закону.



Зміна норм, що регулюють в'їзд та виїзд, «зменшить негативні наслідки для громадянина російської федерації при проходженні ним паспортного контролю з метою виїзду за кордон», йдеться в записці пояснення до документа.



Вилучення закордонних паспортів торкнеться і тих, хто отримав «електронні повістки», які обмежують виїзд із країни, вказує адвокат Калой Ахільгов. Якщо громадянина призвано на військову службу або направлено на альтернативну цивільну службу, закордонний паспорт такого громадянина протягом п'яти робочих днів підлягає передачі на зберігання до міграційного відділу МВС «до закінчення терміну тимчасового обмеження».



Закон набуде чинності через 180 днів після офіційного опублікування.