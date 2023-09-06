Російський народ має потребу в репресіях - результати опитування

12:02 21 серпня Київ, Україна

У росії практично пригнічені опозиційні настрої. Громадяни росії готові обирати своїм кумиром Сталіна та Івана Грозного, тому що десь на рівні ДНК вшита думка про необхідність правління твердою жорсткою рукою, яка "наведе лад", приструнить сусідні держави і збереже "велич батьківщини".

Про це свідчать результати опитування дослідницької групи "Russian Field".

Позитивні оцінки респондентів отримав Петро I (82%) та Катерина II (71%). У них також найнижчий антирейтинг: про негативне ставлення до цих правителів заявили відповідно 6 та 10% опитаних. Замикає трійку лідерів Йосип Сталін: позитивно відгукуються 65% опитаних, негативно — 20%.

При цьому ті, хто голосує за Сталіна, не усвідомлюють, що саме така манера правління занурює країну в диктатуру, яка ніяк не сприяє розвитку та звеличенню. Є у народу потреба в репресіях, хочеться певному відсотку громадян росії спорудження нових ГУЛАГів. Не замислюючись, що можуть опинитися на сусідньому місці з Навальним.





Найгірше російські громадяни ставляться до Михайла Горбачова (64 та 19% відповідно) та Бориса Єльцина (63 при 17% позитивних оцінок).

Позиції Горбачова та Єльцина не дивують. Горбачов СРСР розвалив і став ворогом народу у власних очах сучасних патріотів, а ім'ям другого взагалі названо Центр " інакомислення і скріпошатання " .