У рф не вистачає зброї на нових мобілізованих військових

Головне управління розвідки Міністерства оборони України вважає, що росія вже не може забезпечити нових мобілізованих на війну громадян зброєю та технікою, а у разі мобілізації ще 500 тисяч людей матиме з цим більше проблем.
Про це повідомляє заступник начальника ГУР Міноборони генерал-майор Вадим Скибицький в інтерв'ю "Укрінформу".
Про це повідомляє заступник начальника ГУР Міноборони генерал-майор Вадим Скибицький в інтерв'ю "Укрінформу".
Вони зараз проводять чергову мобілізацію на тимчасово окупованих територіях Луганської та Донецької областей. За таких темпів війни там просто чоловічого населення працездатного не залишиться.
Скибицький переконаний, що мобілізація в росії триває і є директива не випускати за кордон тих, хто під неї підпадає, навіть якщо про це не заявлено офіційно: "Це ж росія, щось не те говоритимете, вас відразу кудись посадять" .
І хоча, на його думку, нинішні російські "відмобілізовані вже відрізняються від тих, які прийшли на нашу територію у жовтні місяці", заступник начальника ГУР заявляє, що для нових мобілізованих в росії вже не вистачає зброї та військової техніки.
Вони мали закінчити бойове злагодження ще 1 грудня, а закінчили 1 січня. Тобто цілий місяць чекали, щоби дивізію укомплектували озброєнням, якого зараз у виробництві немає.
У разі додаткової мобілізації 500 тисяч осіб виникнуть ще більші проблеми із їхнім забезпеченням. Крім того, ви розумієте, який це колосальний навіть для росії ресурс і наскільки це негативно впливає на економіку російської федерації, адже це в основному працездатне населення.
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