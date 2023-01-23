У рф не вистачає зброї на нових мобілізованих військових

14:33 23 січня Київ, Україна

Головне управління розвідки Міністерства оборони України вважає, що росія вже не може забезпечити нових мобілізованих на війну громадян зброєю та технікою, а у разі мобілізації ще 500 тисяч людей матиме з цим більше проблем.



Про це повідомляє заступник начальника ГУР Міноборони генерал-майор Вадим Скибицький в інтерв'ю "Укрінформу".

"На московії на сьогодні, за нашими оцінками, призвано вже не 300, а 315 тисяч."



Вони зараз проводять чергову мобілізацію на тимчасово окупованих територіях Луганської та Донецької областей. За таких темпів війни там просто чоловічого населення працездатного не залишиться.



Скибицький переконаний, що мобілізація в росії триває і є директива не випускати за кордон тих, хто під неї підпадає, навіть якщо про це не заявлено офіційно: "Це ж росія, щось не те говоритимете, вас відразу кудись посадять" .



І хоча, на його думку, нинішні російські "відмобілізовані вже відрізняються від тих, які прийшли на нашу територію у жовтні місяці", заступник начальника ГУР заявляє, що для нових мобілізованих в росії вже не вистачає зброї та військової техніки.

"Зброї на підрозділи, які зараз формуються, недостатньо. Росіяни не виробляють її стільки, скільки втрачають. Москва почала знімати техніку та озброєння зі зберігання, з арсеналів, але воно стоїть теж 30 років і більше, потребує ремонту, обслуговування і ми це знаємо, скажімо, з 2-ї дивізії 1-ї танкової армії".



Вони мали закінчити бойове злагодження ще 1 грудня, а закінчили 1 січня. Тобто цілий місяць чекали, щоби дивізію укомплектували озброєнням, якого зараз у виробництві немає.



У разі додаткової мобілізації 500 тисяч осіб виникнуть ще більші проблеми із їхнім забезпеченням. Крім того, ви розумієте, який це колосальний навіть для росії ресурс і наскільки це негативно впливає на економіку російської федерації, адже це в основному працездатне населення.