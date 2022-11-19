У росії є програма наступальної біологічної зброї - США

15:42 17 листопада Київ, Україна

Порушуючи конвенцію 1975 року про заборону на розробку, виробництво та накопичення бактеріологічної зброї, росія розробляє програму наступальної біозброї.

Про це заявив у доповіді Конгресу міністр внутрішньої безпеки США Алехандро Майоркас.

За його словами, крім росії подібну діяльність ведуть і інші країни-противники, до яких Вашингтон відносить Китай, Іран та КНДР.



Після пандемії COVID-19 у світі суттєво зріс інтерес до біотехнологій, а також засобів забезпечення біологічної безпеки, заявив Майоркас.

"Той факт, що такі технології є технологіями подвійного призначення, ускладнює розмежування цивільних медичних досліджень та розробку біологічної зброї, а також підвищує ризики ненавмисного витоку небезпечних біоматеріалів", - заявив чиновник.

Росію також було викрито у використанні хімічної зброї, у тому числі за межами своєї території, нагадав він: у 2018 році отрутою сімейства «Новачок» у Лондоні було отруєно експолковника ГРУ Сергія Скрипаля, а через два роки аналогічна речовина використовувалася для замаху на опозиціонера. Олексія Навального.



Крім росії, хімічні агенти за кордоном використовувала КНДР, нагадав Майоркас. За його словами, влада США уважно стежить за подібною діяльністю і не виключає, що згодом «ці тренди можуть проявитися як наростаюча загроза» для території самих Штатів.



Росія також зберігає в США мережу агентів розвідки, введених під прикриттям дипломатичних структур, йдеться у доповіді Майоркаса. Вони, як вважають у Вашингтоні, залучені до діяльності з крадіжки чутливих наукових, урядових та економічних даних, а також до незаконного придбання підсанкційних технологій, у тому числі для ВПК та авіації.



Росія також становить «істотну загрозу» у сфері кібербезпеки, яка наростає на тлі міжнародного тиску на москву після вторгнення в Україну, наголошується у доповіді. «Росія в минулому націлювалася на критичну інфраструктуру США та країн-союзників, щоб продемонструвати свою здатність завдавати шкоди під час кризи. У лютому минулого року росія здійснила кібератаку проти комерційних супутників зв'язку, що торкнулося громадян та бізнесу по всій Європі», — йдеться у документі.