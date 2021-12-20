У Пентагону немає доказів виплат Росією винагород талібам

Пентагон заявив про відсутність у нього доказів, що підтверджують здійснення виплат «винагород» талібам Російською Федерацією
Міністерство оборони США не знайшло доказів існування програми Росії з виплат бойовикам-талібам за напади на представників коаліції в Афганістані, а також загибелі американських військовослужбовців в результаті таких нападів.
Це підтвердив у вівторок, 21 липня 2020 року, на брифінгу для журналістів офіційний представник Пентагону Джонатан Хоффман.
Трамп, який представляє Республіканську партію США, 28 червня написав у Twitter, що американська розвідка визнала недостовірною інформацію про приписуваних Москві спробах запропонувати нагороду афганським бойовикам за вбивства американських військовослужбовців. Він припустив, що газета The New York Times, першої опублікувала ці дані, могла влаштувати "ще одну сфабриковану містифікацію по темі Росії", щоб очорнити республіканців.
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