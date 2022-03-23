Біля острова Самос перекинувся човен з мігрантами. 6 людей зникли, одна дитина потонула

05:39 09 листопада Київ, Україна

Берегова охорона Греції в районі острова Самос виявила перевернутий човен з мігрантами. За попередніми даними, на його борту знаходилося 24 людини, 6 з яких пропали безвісти. Також охорона виявила тіло потонулої дитини.

Тіло загиблого хлопчика знайшли в районі мису Прасо. Поруч з мисом були врятовані ще 11 мігрантів, яких доставили на берег.
 
Про це в неділю, 8 листопада, повідомило агентство AMNA.

Ще шістьох пасажирів човна виявили на сході острова, про що була поінформована портова адміністрація Самоса. Таким чином, доля інших шістьох мігрантів поки залишається невідомою, їх шукають.