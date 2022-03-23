Біля острова Самос перекинувся човен з мігрантами. 6 людей зникли, одна дитина потонула

Берегова охорона Греції в районі острова Самос виявила перевернутий човен з мігрантами. За попередніми даними, на його борту знаходилося 24 людини, 6 з яких пропали безвісти. Також охорона виявила тіло потонулої дитини.
Тіло загиблого хлопчика знайшли в районі мису Прасо. Поруч з мисом були врятовані ще 11 мігрантів, яких доставили на берег.
Про це в неділю, 8 листопада, повідомило агентство AMNA.
Ще шістьох пасажирів човна виявили на сході острова, про що була поінформована портова адміністрація Самоса. Таким чином, доля інших шістьох мігрантів поки залишається невідомою, їх шукають.
Ще шістьох пасажирів човна виявили на сході острова, про що була поінформована портова адміністрація Самоса. Таким чином, доля інших шістьох мігрантів поки залишається невідомою, їх шукають.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі