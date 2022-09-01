У Литви не викликає занепокоєння перекидання рф ракет "Кинжал" в Калінінград

Литва не стурбована демонстративним переміщенням рф гіперзвукових ракет "Кинжал" в Калінінградську область.
Про це заявив міністр оборони країни Арвідас Анушаускас у ефірі BNS, повідомляє видання Delfi.
Він наголосив, що загальну ситуацію ці ракети не змінюють. Зокрема, російські резерви в Калінінградській області сильно виснажені, оскільки росія використовує їх у війні проти України.
Він наголосив, що загальну ситуацію ці ракети не змінюють. Зокрема, російські резерви в Калінінградській області сильно виснажені, оскільки росія використовує їх у війні проти України.
За його словами, "номінальна загроза, яку росія становить для своїх сусідів, існує завжди, але рівень загрози від цього не став вищим".
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