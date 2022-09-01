У Литви не викликає занепокоєння перекидання рф ракет "Кинжал" в Калінінград

09:00 19 серпня Київ, Україна

Литва не стурбована демонстративним переміщенням рф гіперзвукових ракет "Кинжал" в Калінінградську область.

Про це заявив міністр оборони країни Арвідас Анушаускас у ефірі BNS, повідомляє видання Delfi.



Він наголосив, що загальну ситуацію ці ракети не змінюють. Зокрема, російські резерви в Калінінградській області сильно виснажені, оскільки росія використовує їх у війні проти України.

"Я думаю, що нам не слід надто турбуватися про місце базування тієї чи іншої їхньої ракети. Тим більше, що арсенали, розташовані в Калінінграді, сильно використовувалися у війні проти України. Звідти багато чого взяли. Ці ракети жодної ситуації не змінюють", - зазначив чиновник.



За його словами, "номінальна загроза, яку росія становить для своїх сусідів, існує завжди, але рівень загрози від цього не став вищим".