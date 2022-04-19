"У кожного має бути право вибору": в Росії пройшов мітинг проти примусової вакцинації

У російському місті Омськ зібрався протест через примусову вакцинацію населення. Учасники акції незадоволені лицемірством влади і вимагають визнати незаконною обов'язкову вакцинацію.
Захід пройшов без затримань, проте співробітники поліції не давали учасникам акції виступити, повідомляє Сибір.Реалії.
Мітинг відбувся в гайд-парку Омська на площі біля пам'ятника Працівникам тилу. За словами учасника акції на ім'я Дмитро, він не проти щеплень, оскільки "в історії є приклади, коли за допомогою вакцинації вдавалося справлятися з епідеміями". При цьому мітингувальник незадоволений, за його словами, "лицемірством держави, з яким стикаєшся на кожному кроці".
Мітинг відбувся в гайд-парку Омська на площі біля пам'ятника Працівникам тилу. За словами учасника акції на ім'я Дмитро, він не проти щеплень, оскільки "в історії є приклади, коли за допомогою вакцинації вдавалося справлятися з епідеміями". При цьому мітингувальник незадоволений, за його словами, "лицемірством держави, з яким стикаєшся на кожному кроці".
Пенсіонер Андрій Костянтинович пов'язує негативне ставлення до вакцин з загальною недовірою до влади, яка "практично завжди бреше". Він також зазначає, що у багатьох росіян більше довіри до зарубіжних вакцин, процес тестування і впровадження яких у виробництво був "більш прозорий, на відміну від вітчизняних розробок.
Активіст Геннадій Дроздов повідомив, що збирається подати в суд на головного санітарного лікаря Омської області Олександра Кригу. На думку Дроздова, Крига "порушив основні права і свободи громадян, закріплені в статтях російської Конституції", зокрема, 21 статтю, в якій говориться, що "ніхто не може бути без добровільної згоди підданий медичним, науковим чи іншим дослідам".
Коли Дроздов спробував висловити свою точку зору на акції, поруч з ним став поліціянт з мегафоном і почав повторювати, що захід порушує режим підвищеної готовності і громадяни повинні негайно розійтися. Люди стали скандувати: "Ми проти вакцинації", "Ганьба продажній поліції", "Ми проти експериментів над людством", "Ми проти фашистського режиму". Оскільки виступити було неможливо, учасники акції просто спілкувалися між собою і збирали підписи проти примусової вакцинації. Поліція нікого не затримала.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі