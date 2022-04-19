"У кожного має бути право вибору": в Росії пройшов мітинг проти примусової вакцинації

20:45 19 липня Київ, Україна

У російському місті Омськ зібрався протест через примусову вакцинацію населення. Учасники акції незадоволені лицемірством влади і вимагають визнати незаконною обов'язкову вакцинацію.

Захід пройшов без затримань, проте співробітники поліції не давали учасникам акції виступити, повідомляє Сибір.Реалії.



Мітинг відбувся в гайд-парку Омська на площі біля пам'ятника Працівникам тилу. За словами учасника акції на ім'я Дмитро, він не проти щеплень, оскільки "в історії є приклади, коли за допомогою вакцинації вдавалося справлятися з епідеміями". При цьому мітингувальник незадоволений, за його словами, "лицемірством держави, з яким стикаєшся на кожному кроці".

"З екранів нам говорять про добровільну вакцинацію, але ставлять в такі умови, що люди змушені робити щеплення під страхом втрати роботи. А перед процедурою їх просять підписати знову ж добровільну згоду, за допомогою якої держава знімає з себе будь-яку відповідальність за можливі наслідки введення вакцини", - обурюється Дмитро.

Пенсіонер Андрій Костянтинович пов'язує негативне ставлення до вакцин з загальною недовірою до влади, яка "практично завжди бреше". Він також зазначає, що у багатьох росіян більше довіри до зарубіжних вакцин, процес тестування і впровадження яких у виробництво був "більш прозорий, на відміну від вітчизняних розробок.

"З одного боку, нас лякають якоюсь тривожною статистикою заражень, з іншого, чиновники самі пів року не поспішали вакцинуватися, ходять всюди без масок і дозволяють масові заходи на кшталт "Червоних вітрил". Звичайно, людям здається, що загроза коронавірусу перебільшена. І навіщо тоді, скажіть, нам робити це щеплення?", - говорить житель Омська.

Активіст Геннадій Дроздов повідомив, що збирається подати в суд на головного санітарного лікаря Омської області Олександра Кригу. На думку Дроздова, Крига "порушив основні права і свободи громадян, закріплені в статтях російської Конституції", зокрема, 21 статтю, в якій говориться, що "ніхто не може бути без добровільної згоди підданий медичним, науковим чи іншим дослідам".

"А ці вакцини ще недостатньо вивчені, їх випробовують на нас. Будемо домагатися, щоб постанову Криги, що вводить обов'язкову вакцинацію, визнали незаконною і недійсною", - заявив Геннадій Дроздов.

Коли Дроздов спробував висловити свою точку зору на акції, поруч з ним став поліціянт з мегафоном і почав повторювати, що захід порушує режим підвищеної готовності і громадяни повинні негайно розійтися. Люди стали скандувати: "Ми проти вакцинації", "Ганьба продажній поліції", "Ми проти експериментів над людством", "Ми проти фашистського режиму". Оскільки виступити було неможливо, учасники акції просто спілкувалися між собою і збирали підписи проти примусової вакцинації. Поліція нікого не затримала.