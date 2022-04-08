У громадян росії більше немає прав, залишилися лише обов'язки

16:15 06 квітня Київ, Україна

1 квітня уповноважена з прав людини у росії Тетяна Москалькова запропонувала запровадити у школах вивчення прав людини. На сьогодні це схоже на першоквітневий жарт.

«Наявні освітні програми мають різні обсяги, багато з них орієнтовані на західні стандарти, тим часом у нас за останню чверть століття вже сформувалася національна правозахисна система», - сказала Москалькова.

Про національну правозахисну систему в росії всім добре відомо: права людини закінчуються рівно в той момент, коли у товариша майора починає горіти план із затримання. Після чого людей затримують за аватарку чи одиночний пікет із чистим аркушем паперу, штрафують за пости у соцмережах. Закривають наглухо рота незалежним ЗМІ і карають за власну думку.



Тому нічого дивного, що в росії потихеньку викорінюється саме поняття прав людини. 4 квітня стало відомо, що у Вищій школі економіки (ВШЕ) більше не буде магістерської спеціалізації "Права людини та демократичне управління". Раніше вона існувала у рамках магістерської програми «Політичний аналіз та публічна політика».



Курси читалися англійською мовою, учні стажувалися за кордоном та працювали у міжнародних неурядових та правозахисних організаціях. Днем раніше керівник програми повідомила про звільнення із ВШЕ через закриття спеціалізації «Права людини та демократичне управління».



ВШЕ вже кілька років не продовжує трудові договори з викладачами та керівниками кафедр, які мали мужність критикувати російську владу чи підтримували опозицію.



Ще один крок росії на шляху до тотального безправ'я — вихід із Ради Європи. Водночас відбудеться вихід із Європейської конвенції про захист прав людини та основних свобод. Росіяни не зможуть туди звертатися.



У громадян росії залишилися лише обов'язки: відвідувати грязьові мітинги-концерти, дивитися МудозвонТВ, вдавати, що в країні існують вибори, приходити до пеньків, щоб переконатися в тому, що хрест за вас уже де треба поставили, по можливості не доживати до пенсії, щоб не обтяжувати державу, але справно працювати і, зрозуміло, бути патріотом, тобто поповнювати скарбницю податками, щоб ще більше 142-метрових яхт можна було сховати в бухті Золотий Ріг.