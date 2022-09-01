Біля кордону Фінляндії та росії щодня звучатиме гімн України

У розташованому недалеко від російського кордону фінському місті Лаппеенранта влада вирішила щовечора вмикати гімн України.
Про це у четвер, 4 серпня, повідомили у Держприкордонслужбі України.
Як зазначено, гімн звучатиме щодня о 19:30. Крім того, на флагштоку перед мерією та в порту підніматимуть український прапор.
Глава міста Кіммо Ярви заявив, що таким чином хоче продемонструвати свою підтримку Україні та українцям.
У ДПСУ зазначають, що Лаппеенранта - улюблене місто росіян для шопінгу, і вони там часто бувають.
Як зазначено, гімн звучатиме щодня о 19:30. Крім того, на флагштоку перед мерією та в порту підніматимуть український прапор.
Глава міста Кіммо Ярви заявив, що таким чином хоче продемонструвати свою підтримку Україні та українцям.
У ДПСУ зазначають, що Лаппеенранта - улюблене місто росіян для шопінгу, і вони там часто бувають.
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