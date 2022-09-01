Біля кордону Фінляндії та росії щодня звучатиме гімн України

07:36 05 серпня Київ, Україна

У розташованому недалеко від російського кордону фінському місті Лаппеенранта влада вирішила щовечора вмикати гімн України.

Про це у четвер, 4 серпня, повідомили у Держприкордонслужбі України.



Як зазначено, гімн звучатиме щодня о 19:30. Крім того, на флагштоку перед мерією та в порту підніматимуть український прапор.



Глава міста Кіммо Ярви заявив, що таким чином хоче продемонструвати свою підтримку Україні та українцям.



У ДПСУ зазначають, що Лаппеенранта - улюблене місто росіян для шопінгу, і вони там часто бувають.