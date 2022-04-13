У глави США з'явилися розширені повноваження для введення санкцій проти Білорусі

11:48 19 листопада Київ, Україна

Палата Конгресу США підтримала законопроєкт "Про права людини, суверенітет і демократії в Білорусі", завдяки якому з'явилася можливість вводити санкції проти влади Білорусі.

Цю інформацію повідомляє TUT.by у четвер, 19 листопада.



Законопроєкт розширює повноваження президента США щодо введення санкцій у зв'язку з виборами в Білорусі. Тепер глава Штатів зможе вводити візові обмеження проти іноземців, які є членами ЦВК Білорусі або стосовно громадян, які брали участь в маніпуляціях на білоруських виборах.





Основні положення документа:

визнає Координаційну раду законним інститутом для участі в діалозі про мирну передачу влади;

не визнає Олександра Лукашенка "законно обраним лідером Білорусі";

закликає провести нові президентські і парламентські вибори відповідно до стандартів ОБСЄ;

закликає звільнити всіх політичних в'язнів без будь-яких попередніх умов;

підтримує прагнення народу Білорусі в свободі віросповідання;

надає допомогу в просуванні демократії та громадянського суспільства в Білорусі.

Законопроєкт передадуть на підпис президенту США після того, як він отримає схвалення сенату.