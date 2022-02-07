Біля Галапагоських островів завалилася знаменита Арка Дарвіна

16:55 18 травень Київ, Україна

Відоме природне вулканічне утворення Арка Дарвіна, назване на честь видатного біолога Чарльза Дарвіна, звалилося в море.

Про це повідомляє Newsweek.



У Міністерстві охорони навколишнього середовища Еквадору заявили, що це сталося в понеділок, 17 травня, через природну ерозію.





На місці залишилися тільки два стовпи.

Арка Дарвіна - геологічне утворення, природна арка на Галапагоських островах. Перебувала за 1 км на південний схід від острова Дарвіна. У найвищій точці утворення досягало 18 м у висоту.

Архіпелаг Галапагоські острови знаходиться в Тихому океані за 965 кілометрів на захід від узбережжя Еквадору.



Він складається з 13 основних вулканічних островів, 6 невеликих острівців і 107 скель і намивних територій.