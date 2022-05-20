Біля берегів Японії утворився новий острів

Після виверження підводного вулкана в Японії з'явився новий острів С-подібної форми діаметром близько 1 км.
Про відкриття в понеділок, 16 серпня, повідомила державна берегова охорона, пише Kyodo News.
Виверження вулкана почалося в п'ятницю за 50 км на південь від острова Івото, розташованого приблизно за 1 200 км на південь від Токіо, на території групи тихоокеанських островів Огасавара. Берегова охорона виявила новостворений острів недалеко від Івото, коли в неділю спостерігала за виверженням з повітря.
Японське метеорологічне агентство випустило попередження про дим і велику кількість попелу в довколишніх водах, оскільки очікується, що активне виверження вулкана триватиме.
Раніше нові острови в цій місцевості з'являлися в 1904, 1914 і 1986 роках. Всі вони в підсумку виявилися затоплені. За даними берегової охорони, останній з цих трьох затонув приблизно через два місяці після виявлення.
Виверження вулкана почалося в п'ятницю за 50 км на південь від острова Івото, розташованого приблизно за 1 200 км на південь від Токіо, на території групи тихоокеанських островів Огасавара. Берегова охорона виявила новостворений острів недалеко від Івото, коли в неділю спостерігала за виверженням з повітря.
Японське метеорологічне агентство випустило попередження про дим і велику кількість попелу в довколишніх водах, оскільки очікується, що активне виверження вулкана триватиме.
Раніше нові острови в цій місцевості з'являлися в 1904, 1914 і 1986 роках. Всі вони в підсумку виявилися затоплені. За даними берегової охорони, останній з цих трьох затонув приблизно через два місяці після виявлення.
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