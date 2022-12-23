Біля берегів Норвегії знайшли нове родовище газу

15:09 23 грудня Київ, Україна

У Баренцевому морі поблизу норвезьких берегів знайдено нове родовище природного газу. Про це 23 грудня повідомив Норвезький нафтовий директорат, який входить до структури Міністерства нафти та енергетики країни.



Зазначається, що родовище газу було виявлено у південній частині Баренцевого моря, за 85 км від міста Хаммерфест. У районі нафтового родовища Голіаф працювали норвезькі фахівці, які пробурили свердловину з метою довести наявність нафти у товщі породи. Внаслідок проведених робіт вони виявили 55-метровий стовп газу.



За попередніми оцінками, розмір виявленого родовища становить від 9 до 21 млн стандартних куб. м у видобутому нафтовому еквіваленті.