Біля берегів Нігерії пірати захопили танкер з українськими моряками на борту

З повідомлення від 17 липня, опублікованому на порталі Dryad Global , стало відомо про черговий напад піратів на судно в Гвінейській затоці. Поблизу берегів Нігерії був атакований танкер Curacao Trader. Напали піратами було викрадено 15 членів екіпажу.

Відзначається, що, на судно, що йшло під прапором Ліберії, напали в 210 морських милях від нігерійського штату Байелса. На борт танкера піднялися вісім озброєних піратів.

Корабель, який належить компанії Curacao Trader Shipping, здатний перевозити як нафта, так і хімічні речовини.

Раніше повідомлялося, що в травні цього року в Україну повернулися сім моряків, звільнених з піратського полону. У березні в Гвінейській затоці пірати напали на контейнеровоз MSC TALIA F і взяли в полон сім наших моряків. Корабель прямував з порту Ломе в порт Лібревіль. Звільнення моряків стало результатом злагодженої наполегливої роботи українських дипломатів і судновласника, який був активно задіяний в процесі переговорів з піратами.

Нагадаємо, Гвінейська затока перетворилася на найнебезпечніший регіон на планеті в плані загрози морського піратства. Найчастіше злочинці захоплюють членів екіпажів суден для отримання викупу. За даними Міжнародного морського бюро, в 2019 році 90% викрадень моряків доводилося саме на Гвінейська затока.