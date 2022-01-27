Біля берегів Нігерії перекинулося судно - загинули близько 30 осіб

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Більше ніж 28 загиблих і 7 зниклих безвісти - такі результати трагедії, яка трапилася біля берегів Нігерії на річці Широко. Там перевернулося судно з сотнею пасажирів на борту.

Про це в неділю, 9 травня, повідомив голова Держагентства з надзвичайних ситуацій Ахмед Інга, пише місцева газета Premium Times.



Згідно з наявними даними, судно перекинулося ввечері в суботу, коли до пристані залишалося 50 метрів.



Тіла загиблих витягнуті з води. Ще сім пасажирів вважаються зниклими безвісти.



Влада країни почала розслідування події, зазначив Інга.