Біля берегів Марокко затримано 200 нелегалів

07:31 18 вересень Київ, Україна

Співробітники берегової охорони ВМС Марокко затримали в Середземному морі та Атлантичному океані 186 нелегальних мігрантів. Про це напередодні повідомило Синьхуа.



Зазначено, що берегова охорона у вівторок і в середу під час патрулювання в Середземному морі та Атлантичному океані перехопила кілька гумових човнів. Всього військовими було затримано 186 нелегальних мігрантів з країн на південь від Сахари. До теперішнього моменту вони доставлені в порт на півночі Марокко.



Також берегова охорона Марокко в середу під час патрулювання в Середземному морі перехопила кілька човнів, заарештувала п'ятьох підозрюваних і конфіскувала близько однієї тонни марихуани.



Між Марокко та Іспанією проходить Гібралтарська протока. Якщо плисти на поромі, то її можна подолати приблизно за 40 хвилин. Тому Марокко є однією з головних транзитних країн для нелегальних мігрантів.