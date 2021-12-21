Біля берегів Лівії потонули 130 нелегальних мігрантів

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Через погані погодні умови в акваторії Середземного моря біля берегів Лівії затонули кілька човнів з нелегальними мігрантами на борту. За попередньою інформацією, загинуло близько 130 осіб.

Про це в четвер, 22 квітня, повідомила неурядова організація SOS Mediterranee.



Вона отримала повідомлення про три судна, що зазнають аварії біля берегів Лівії. На пошуки вирушили судно Ocean Viking і три торгові кораблі, які належать SOS Mediterrane. Однак їхню роботу ускладнили погані погодні умови і висота хвиль до шести метрів.



"Відтоді як ми прибули сьогодні на місце події, ми не виявили жодного живого, хоча ми могли бачити не менше десяти тіл в районі місця аварії", - уточнюється в повідомленні.



Незабаром після цього літак Агентства ЄС з контролю кордонів "Фронтекс" виявив поруч з місцем інциденту фрагменти гумового човна.



Згідно з даними Національного комітету з прав людини Лівії, в 2020 році біля узбережжя був врятований і доставлений на територію країни 11 891 нелегальний мігрант, понад 300 людей загинули. При цьому не виключається, що реальна кількість жертв серед біженців може бути значно вищою через неможливість врахувати всіх осіб, які незаконно прямували з Лівії до Європи.