Біля берегів Ірландії пройдуть російські військові навчання

06:15 28 січень Київ, Україна

Російський флот проведе навчання з бойовою стріляниною біля берегів Ірландії, незважаючи на посилення напруженості у відносинах із Заходом через Україну, повідомила у четвер ірландська рибна промисловість.



Навчання, заплановані на 1-5 лютого приблизно за 200 кілометрів (130 миль) на південний захід від Ірландії, викликали побоювання, що ірландські рибалки не зможуть працювати в цьому районі — у міжнародних водах, але у винятковій економічній зоні Ірландії.



Представники Ірландської асоціації переробників та експортерів риби (IFPEA) провели переговори з послом Росії в Дубліні Юрієм Філатовим 27 січня, і було досягнуто «чесної угоди» про продовження навчань та рибальства, повідомив представник IFPEA Брендан Бірн.



Зазначимо, що Ірландія нейтральна і не є членом НАТО.



Виконавчий директор IFPEA Бірн поскаржився, що рибна промисловість "не отримала підтримки з боку (ірландського) уряду" під час дискусій.



Міністр закордонних справ та оборони Ірландії Саймон Ковені, який представляє Корк на південному заході Ірландії, заявив, що у них немає повноважень завадити проведенню навчань, але сказав Філатову, що вони «не вітаються».



«Наразі не час підвищувати військову активність та напруженість у контексті того, що зараз відбувається в Україні», — сказав він у понеділок у Брюсселі.