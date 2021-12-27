Біля берегів Індонезії зник підводний човен з 53 членами екіпажу

Після тренувального запуску торпед екіпаж підводного човна Військово-морських сил Індонезії перестав виходити на зв'язок.
Про це з посиланням на представника військових повідомляє Reuters в середу, 21 квітня.
Військово-морські сили Індонезії ведуть пошуки підводного човна KRI Nanggala-402, який зник під час навчань біля берегів Балі. Екіпаж перестав виходити на зв'язок 21 квітня після тренувального запуску торпед приблизно за 60 миль (96 км) на північ від острова. На борту підводного човна перебували 53 людини.
Індонезійські військові запросили допомогу в пошуково-рятувальній операції у Австралії і Сінгапуру.
Зник підводний човен KRI Nanggala-402, який був побудований в Німеччині в 1978 році. У 2012-му його модернізували і ремонтували в Південній Кореї.
Раніше на озброєнні Індонезії були 12 підводних човнів радянського виробництва, відзначає Reuters. Зараз у складі ВМС - дві німецьких і три корейських субмарини.
Військово-морські сили Індонезії ведуть пошуки підводного човна KRI Nanggala-402, який зник під час навчань біля берегів Балі. Екіпаж перестав виходити на зв'язок 21 квітня після тренувального запуску торпед приблизно за 60 миль (96 км) на північ від острова. На борту підводного човна перебували 53 людини.
Індонезійські військові запросили допомогу в пошуково-рятувальній операції у Австралії і Сінгапуру.
Зник підводний човен KRI Nanggala-402, який був побудований в Німеччині в 1978 році. У 2012-му його модернізували і ремонтували в Південній Кореї.
Раніше на озброєнні Індонезії були 12 підводних човнів радянського виробництва, відзначає Reuters. Зараз у складі ВМС - дві німецьких і три корейських субмарини.
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