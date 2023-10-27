Біля берегів Німеччини зіткнулися два вантажні кораблі, один затонув

14:08 24 жовтня Київ, Україна

У Північному морі поблизу німецького острова Гельголанд зіткнулися два вантажні судна, одне з яких затонуло. Рятувальники шукають зниклих безвісти у морі.

Про це повідомляє німецьке видання Bild.



Зазначається, що кораблі Polesie та Verity зіткнулися вранці 24 жовтня за 22 км до острова Гельгаланд.



За даними газети, судно Verity (91 метр завдовжки, 14 метрів завширшки), що прямувало під прапором Великобританії з Бремена до британського Іммінгема, затонуло. Одного члена екіпажу вдалося врятувати з води, йому надають медичну допомогу. Рятувальники шукають ще шістьох людей, які зникли безвісти.



Bild зазначає, що пошуки продовжуються, незважаючи на мороз 15 градусів та вітер силою 6 балів. Висота хвиль у морі сягає трьох метрів.



Корабель Verity, збудований у Нідерландах у 2001 році, належав британсько-голландській судноплавній компанії Faversham Ships.



Судно Polesie (190 метрів завдовжки та 29 метрів завширшки) під прапором Багамських островів залишилося на плаву з 22 людьми на борту. Корабель прямував з Гамбурга до іспанського міста Ла-Корунья. Судно належить польській судноплавній компанії Polsteam Group.