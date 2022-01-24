Біля берегів Австралії виникли відразу п'ять смерчів

Біля берегів Нового Південного Уельсу 4 травня пронеслися відразу п'ять водних смерчів.
Про це стало відомо з соціальних мереж очевидців.
Повідомляється, що водяні смерчі утворилися біля пляжу Олд Бар в Харрінгтоні. Виникнення відразу п'яти смерчів вважається рідкісним явищем.
Після водяних смерчів в Австралії пройшов шторм і випав сильний град.
Повідомляється, що водяні смерчі утворилися біля пляжу Олд Бар в Харрінгтоні. Виникнення відразу п'яти смерчів вважається рідкісним явищем.
Після водяних смерчів в Австралії пройшов шторм і випав сильний град.
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