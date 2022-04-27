Біля берегів Аляски стався потужний землетрус магнітудою 8,2

Сьогодні за декілька десятків кілометрів від узбережжя Аляски стався потужний землетрус. Його магнітуда - 8,2.
Про це повідомила Геологічна служба США (USGS).
Зазначено, що епіцентр підземних поштовхів знаходився на відстані 91 кілометра від населеного пункту Перрівілл. Осередок залягав на глибині 46,7 кілометра. Повідомлення про руйнування і постраждалих поки не надходили.
Також відбулося близько десятка афтершоків. Магнітуда найсильнішого з них склала 6,2.
Після землетрусу оголошена загроза цунамі. За даними Національного центру попередження про цунамі, стихія може обрушитися на Маріанські острови в Тихому океані.
Також в японському національному метеорологічному управлінні припускають ймовірність виникнення цунамі у великих областях Тихоокеанського регіону. Сейсмологи в цей час також встановлюють, чи загрожує цунамі території Японії.
Зазначено, що епіцентр підземних поштовхів знаходився на відстані 91 кілометра від населеного пункту Перрівілл. Осередок залягав на глибині 46,7 кілометра. Повідомлення про руйнування і постраждалих поки не надходили.
Також відбулося близько десятка афтершоків. Магнітуда найсильнішого з них склала 6,2.
Після землетрусу оголошена загроза цунамі. За даними Національного центру попередження про цунамі, стихія може обрушитися на Маріанські острови в Тихому океані.
Також в японському національному метеорологічному управлінні припускають ймовірність виникнення цунамі у великих областях Тихоокеанського регіону. Сейсмологи в цей час також встановлюють, чи загрожує цунамі території Японії.
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