Біля берегів Аляски стався потужний землетрус магнітудою 8,2

10:42 29 липня Київ, Україна

Сьогодні за декілька десятків кілометрів від узбережжя Аляски стався потужний землетрус. Його магнітуда - 8,2.
 
Про це повідомила Геологічна служба США (USGS).

Зазначено, що епіцентр підземних поштовхів знаходився на відстані 91 кілометра від населеного пункту Перрівілл. Осередок залягав на глибині 46,7 кілометра. Повідомлення про руйнування і постраждалих поки не надходили.

Також відбулося близько десятка афтершоків. Магнітуда найсильнішого з них склала 6,2.

Після землетрусу оголошена загроза цунамі. За даними Національного центру попередження про цунамі, стихія може обрушитися на Маріанські острови в Тихому океані.

Також в японському національному метеорологічному управлінні припускають ймовірність виникнення цунамі у великих областях Тихоокеанського регіону. Сейсмологи в цей час також встановлюють, чи загрожує цунамі території Японії.