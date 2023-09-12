Тисячі загиблих і зниклих безвісти: на Лівію обрушилася повінь, спричинена циклоном

16:01 12 вересня Київ, Україна

На Лівію обрушився циклон "Даніель", що приніс із собою штормовий вітер та зливи. Найбільш серйозно постраждало місто Дерна, де вода прорвала греблі та змила цілі квартали.

За даними лівійської влади, стихія забрала життя понад 3000 людей. Однак є побоювання, що в міру проведення пошуково-рятувальних робіт, кількість жертв природної катастрофи зростатиме. Кількість зниклих безвісти через повінь у Лівії досягла 10 тисяч осіб.

Великий кінець devastation and destruction, як добре, як втратив життя в долі #Libya - footage in #Derna city - due to #StormDaniel that has ravaged the region.



Prayers to all. RIP тих, хто втратив життя. pic.twitter.com/4TUKuJpOyx — Abdulkader Assad (@Abd0Assad) September 11, 2023

За повідомленням телеканалу «Аль-Джазіра», Хані Шенніб, президент Національної ради з американо-лівійських відносин, сказав, що місто Дерна виявилося повністю відрізаним від світу. Кількість загиблих у місті з населенням у 100 тис. людей, швидше за все, зросте.

"Немає підключення до інтернету, немає електрики... Масштаби катастрофи, що сталася в місті, тільки ростуть з кожною хвилиною", - сказав Шенніб телеканалу "Аль-Джазіра".

Червоний Півмісяць звернувся за міжнародною допомогою і заявив, що масштаби лиха зіставні із землетрусом у Марокко.