Тисячі загиблих і зниклих безвісти: на Лівію обрушилася повінь, спричинена циклоном

На Лівію обрушився циклон "Даніель", що приніс із собою штормовий вітер та зливи. Найбільш серйозно постраждало місто Дерна, де вода прорвала греблі та змила цілі квартали.
За даними лівійської влади, стихія забрала життя понад 3000 людей. Однак є побоювання, що в міру проведення пошуково-рятувальних робіт, кількість жертв природної катастрофи зростатиме. Кількість зниклих безвісти через повінь у Лівії досягла 10 тисяч осіб.
Великий кінець devastation and destruction, як добре, як втратив життя в долі #Libya - footage in #Derna city - due to #StormDaniel that has ravaged the region.— Abdulkader Assad (@Abd0Assad) September 11, 2023
Prayers to all. RIP тих, хто втратив життя. pic.twitter.com/4TUKuJpOyx
За повідомленням телеканалу «Аль-Джазіра», Хані Шенніб, президент Національної ради з американо-лівійських відносин, сказав, що місто Дерна виявилося повністю відрізаним від світу. Кількість загиблих у місті з населенням у 100 тис. людей, швидше за все, зросте.
مشاهد صادمة لآثار الدمار في مدينة #درنة الليبية بفعل إعصار #دانيال #الحدث pic.twitter.com/Ryp— ا لـحـدث (@AlHadath) September 12, 2023
Червоний Півмісяць звернувся за міжнародною допомогою і заявив, що масштаби лиха зіставні із землетрусом у Марокко.
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