Тисячі німців вийшли на антиізраїльські протести

10:03 14 травень Київ, Україна

Тисячі німців в різних містах Німеччини зібралися на акції протесту через загострення конфлікту між Палестиною та Ізраїлем.

Про це повідомляє DW в п'ятницю, 14 травня.



Зокрема, увечері 12 травня в місті Гельзенкірхен, Північний Рейн-Вестфалія, близько 180 демонстрантів намагалися пройти по центру міста в бік синагоги. При цьому частина учасників протесту викрикувала гасла з антисемітським змістом. Поліція застосувала кийки, про потерпілих не повідомляється.



В той же день в центрі Ганновера поліція зупинила антиізраїльську демонстрацію через недотримання протиепідемічних заходів. В акції взяли участь близько 550 осіб, з яких багато хто був без масок. Двоє учасників намагалися спалити прапори Ізраїлю, але поліція не допустила цього.



Також в Берліні двоє невідомих викрали прапор Ізраїлю, піднятий біля штаб-квартири партії Християнсько-демократичний союз (ХДС). У берлінському районі Панков невідомі підпалили сміттєвий контейнер біля ратуші, щоб спалити прапор Ізраїлю, що висить на будівлі, але до місця події вчасно прибули пожежники.



Нарешті, в місті Мангейм, Баден-Вюртемберг, в ніч на 13 травня невідомий розбив вікно синагоги. Тепер поліція проводить розслідування і посилила присутність біля єврейських установ. Бургомістр Мангейма і голова місцевої єврейської громади засудили атаку.