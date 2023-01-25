Twitter продовжує зазнавати збитків після приходу Маска

Рекламодавці масово відмовляються співпрацювати з американською компанією Twitter після приходу нового керівника Ілона Маска.
За даними Reuters, у грудні 2022 року витрати Twitter Inc на рекламу скоротилися на 71%. З огляду на такий негативний результат компанія намагається виправити ситуацію. Там уже запропонували низку рішень, здатних повернути прихильність учасників ринку реклами до Twitter..
Зокрема, Маск запропонував дозволити у соціальній мережі безкоштовну рекламу, а також скасував заборону на політичну рекламу, надавши компанії більше повноважень розміщувати власний рекламний контент.
За даними Standard Media Index (SMI), проблеми з розміщенням реклами у Twitter почалися ще у листопаді 2022 року: тоді витрати впали на 55% порівняно з аналогічними даними 2021 року. І це при тому, що саме цей період вважається святковим сезоном. Відповідно, витрати на рекламу зазвичай збільшуються.
Також видання згадує дослідження фірми Pathmatics. У ньому йдеться про те, що витрати на рекламу значно скоротилися в листопаді. Саме цього місяця Маск відновив призупинені облікові записи та випустив платну перевірку облікових записів у Twitter.
За оцінками Pathmatics, з 27 жовтня 2022 року (з моменту, коли Маск узяв на себе керівництво компанією) Twitter втратив 14 із 30 своїх найбільших рекламодавців.
За даними Reuters, у грудні 2022 року витрати Twitter Inc на рекламу скоротилися на 71%. З огляду на такий негативний результат компанія намагається виправити ситуацію. Там уже запропонували низку рішень, здатних повернути прихильність учасників ринку реклами до Twitter..
Зокрема, Маск запропонував дозволити у соціальній мережі безкоштовну рекламу, а також скасував заборону на політичну рекламу, надавши компанії більше повноважень розміщувати власний рекламний контент.
За даними Standard Media Index (SMI), проблеми з розміщенням реклами у Twitter почалися ще у листопаді 2022 року: тоді витрати впали на 55% порівняно з аналогічними даними 2021 року. І це при тому, що саме цей період вважається святковим сезоном. Відповідно, витрати на рекламу зазвичай збільшуються.
Також видання згадує дослідження фірми Pathmatics. У ньому йдеться про те, що витрати на рекламу значно скоротилися в листопаді. Саме цього місяця Маск відновив призупинені облікові записи та випустив платну перевірку облікових записів у Twitter.
За оцінками Pathmatics, з 27 жовтня 2022 року (з моменту, коли Маск узяв на себе керівництво компанією) Twitter втратив 14 із 30 своїх найбільших рекламодавців.
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