Twitter відкриває розслідування щодо Ілона Маска

15:17 14 жовтня Київ, Україна

Федеральна влада проводить розслідування щодо Ілона Маска, який збирався придбати Twitter за 44 мільярди доларів.



Про це повідомляє CNN.



Незрозуміло, які органи можуть проводити розслідування щодо американського мільярдера. При цьому в заяві Twitter говориться, що влада вивчає "поведінку" Маска, пов'язану з угодою щодо купівлі соціальної платформи.



Також у судовій заяві звинувачується юридична команда засновника компаній Tesla і SpaceX в тому, що вона не представила проєкти звернень до Комісії з цінних паперів для Федеральної торгової комісії США в рамках судового процесу, що триває, з питання про те, чи може Ілон Маск відмовитися від угоди.



Зазначається, що мільярдер вперше спробував розірвати угоду в липні, стверджуючи, що Twitter порушив угоду про взаємну купівлю, представивши невірні дані про кількість спаму та фальшивих ботів на своїй платформі.



У свою чергу, Twitter подав до суду на Маска, щоб завершити придбання, звинувативши його в тому, що він використовував ботів як привід для виходу з угоди.