Twitter блокуватиме акаунти за розміщення поточного місцезнаходження людей

"Будь-який обліковий запис, який викладатиме інформацію про місцезнаходження когось у реальному часі, буде призупинено, оскільки це є порушенням фізичної безпеки. Це стосується і розміщення посилань на сайти з інформацією про місцезнаходження в реальному часі", - йдеться у повідомленні.