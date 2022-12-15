Twitter блокуватиме акаунти за розміщення поточного місцезнаходження людей

09:34 15 грудня Київ, Україна

Глава Twitter Ілон Маск повідомив, що соцмережа блокуватиме акаунти, які розміщуватимуть інформацію про поточне місцезнаходження людей.

Про це заявив Маск у Twitter.
 
"Будь-який обліковий запис, який викладатиме інформацію про місцезнаходження когось у реальному часі, буде призупинено, оскільки це є порушенням фізичної безпеки. Це стосується і розміщення посилань на сайти з інформацією про місцезнаходження в реальному часі", - йдеться у повідомленні.

При цьому Маск уточнив, що розміщення аналогічної інформації з невеликою затримкою не каратиметься блокуванням.