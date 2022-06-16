Твіттер забанив голову "Роскосмосу" за розпалювання ненависті

09:46 16 червня Київ, Україна

Твіттер заблокував главу «Роскосмосу» Дмитра Рогозіна за розпалювання ненависті у твітті про Україну, про це голова Роскосмосу поскаржився своїм передплатникам у телеграм-каналі.

Адміністрація соціальної мережі вимагає видалити публікацію для зняття обмежень.

У твіті Рогозін стверджував, що Україна «є екзистенційною загрозою російському народу, російській історії, російській мові та російській цивілізації». «Якщо не покінчимо з ними, як, на жаль, не покінчили з ними наші діди, доведеться гинути, але закінчувати ще більшою ціною нашим онукам».

Рогозіну шкода втрачати свою багатотисячну аудиторію, а ось втрата довіри до держкорпорації та розвитку російської космонавтики його мало хвилює. Чомусь Рогозін вирішив, що має перевзутися у політолога та вести соцмережі про "українських нацистів", не розуміючи, що сталося.





