Туземці Амазонії вбили вченого, який вивчав їхнє плем'я

Провідний спеціаліст з корінних народів Амазонії Ріел Франсіскато був убитий пострілом в груди одним з членів племені, яке він вивчав.
Франсіскато знаходився на заході Бразилії в муніципалітеті Серінгейра в штаті Рондонія. Він туди вирушив, щоб вести віддалене спостереження за пересуваннями ізольованого народу.
За словами свідків, Франсіскато, якого супроводжували поліціянти, спробував сховатися за автомобілем, але був поранений стрілою в груди.
Ще один свідок розповів, що плем'я зазвичай було "мирною групою", але "на цей раз там було п'ять озброєних людей".
Ріел 30 років займався вивченням і охороною корінного населення. Він працював в урядовому Національному інституті індіанців в Бразилії.
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