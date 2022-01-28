Туземці Амазонії вбили вченого, який вивчав їхнє плем'я

21:23 11 вересень Київ, Україна

Провідний спеціаліст з корінних народів Амазонії Ріел Франсіскато був убитий пострілом в груди одним з членів племені, яке він вивчав.



Франсіскато знаходився на заході Бразилії в муніципалітеті Серінгейра в штаті Рондонія. Він туди вирушив, щоб вести віддалене спостереження за пересуваннями ізольованого народу.



За словами свідків, Франсіскато, якого супроводжували поліціянти, спробував сховатися за автомобілем, але був поранений стрілою в груди.

"Він скрикнув, витягнув стрілу з грудей, пробіг 50 метрів і впав", - сказав офіцер поліції, який був присутній при загибелі вченого.

Ще один свідок розповів, що плем'я зазвичай було "мирною групою", але "на цей раз там було п'ять озброєних людей".



Ріел 30 років займався вивченням і охороною корінного населення. Він працював в урядовому Національному інституті індіанців в Бразилії.