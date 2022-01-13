Турки придумали ПЛР-тест для розпізнавання штамів COVID-19

Ізмірський університет працює над другим експериментальним етапом діагностики роботи ПЛР-тесту, який здатний розпізнавати всі наявні штами коронавірусу.
Про це повідомило видання Milliyet у вівторок, 4 травня.
Зазначено, що послідовності генів коронавірусу аналізуються за допомогою діагностичного набору, на основі спеціального програмного забезпечення.
Зазначено, що послідовності генів коронавірусу аналізуються за допомогою діагностичного набору, на основі спеціального програмного забезпечення.
Стверджується, що для отримання результату потрібно три години. Штами коронавірусу були успішно виявлені протягом першого експерименту, який проводився минулого місяця.
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