Турки придумали ПЛР-тест для розпізнавання штамів COVID-19

10:33 04 травень Київ, Україна

Ізмірський університет працює над другим експериментальним етапом діагностики роботи ПЛР-тесту, який здатний розпізнавати всі наявні штами коронавірусу.

Про це повідомило видання Milliyet у вівторок, 4 травня.



Зазначено, що послідовності генів коронавірусу аналізуються за допомогою діагностичного набору, на основі спеціального програмного забезпечення.

"Оцінка результатів ПЛР-тесту дає зрозуміти, чи є відібрана у пацієнта проба південноафриканським, бразильським, британським штамом або початковим варіантом", - розповів доцент Ізмірського економічного університету, заступник завідувача кафедри біомедичної інженерії Осман Долука.

Стверджується, що для отримання результату потрібно три години. Штами коронавірусу були успішно виявлені протягом першого експерименту, який проводився минулого місяця.