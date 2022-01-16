Турецький суд засудив відомого журналіста до довічного ув'язнення

16:09 13 січень Київ, Україна





Якогось моменту наблизившись надто близько до епіцентру конфлікту, Догру був поранений і доставлений до лікарні, де під час лікування завантажив кадри на іракське телебачення Галі Курдистан (Gali Kurdistan).



Репортаж приніс Догру нагороду, але тепер, через сім років після зіткнень, відеожурналістові загрожує довічне ув'язнення.



Минулого тижня



Цей вердикт вразив захисників свободи преси. Коли у жовтні 2014 року під час зіткнень у Діярбакирі (місто та район на південному сході Туреччини) спалахнула перестрілка, відеожурналіст Рожхат Догру опинився у центрі подій.Якогось моменту наблизившись надто близько до епіцентру конфлікту, Догру був поранений і доставлений до лікарні, де під час лікування завантажив кадри на іракське телебачення Галі Курдистан (Gali Kurdistan).Репортаж приніс Догру нагороду, але тепер, через сім років після зіткнень, відеожурналістові загрожує довічне ув'язнення.Минулого тижня суд у Діярбакирі виніс вирок, визнавши Догру винним у «підриві єдності та цілісності держави». Крім того, він був засуджений до 10 років і 10 місяців за «замах на умисне вбивство» та до року та трьох місяців за «пропаганду терористичної організації».Цей вердикт вразив захисників свободи преси.

"Це найсуворіше покарання, яке я бачив останнім часом, просто за висвітлення подій у новинах", - сказав співдиректор Турецької асоціації досліджень у галузі ЗМІ та права (MLSA).

Запеклі зіткнення



Висвітлення подій у Діярбакірі та регіоні для телебачення Галі Курдистан, у тому числі кадри так званих протестів у Кобані у 2014 році, принесло Догру нагороду Південно-Східної асоціації журналістів.



Протести спалахнули того ж року після того, як прокурдські групи заявили, що Анкара не хоче допомагати курдам у Кобані, місті в сусідній Сирії, обложеному бойовиками «Ісламської держави».



На місце подій були стягнуті сили поліції, оскільки протести переросли в насильство, між прихильниками партії «Вільна справа», відгалуження агресивного курдського ісламістського бойового угруповання, та прихильниками Робочої партії Курдистану (РПК). РПК визнано терористичною організацією США та Туреччиною.

За офіційними даними, в ході конфлікту 37 людей загинули, сотні було поранено, пошкоджено школи та громадські будівлі та розграбовано понад 1700 будинків та підприємств.



Від нагород до судових позовів



В інтерв'ю про свій матеріал Догру розповів про вирішальну роль журналістів у документуванні таких подій.

«Я знімав моменти, коли дві групи людей стріляли один в одного на вулицях і попри те, що я був поранений, я продовжував знімати відео. Я навіть зняв на камеру моменти, коли мене поранили», - сказав Догру.

Перший позов проти Догру був поданий через три роки після зіткнень, повідомив адвокат журналіста Ресул Темур.



Позивач, якого в деяких звітах називають Рідван Оздемір, стверджує, що його захопили в ході зіткнень і поранили пострілом, випущеним з пістолета з боку Догру.



Оздемір стверджував, що Догру стріляв у нього, на підставі даних тверджень було порушено справу за звинуваченням у «підриві єдності та цілісності держави» та «замаху на умисне вбивство».



Догру відкинув це звинувачення, заявивши, що "стріляти з пістолета в одній руці, а в іншій знімати на камеру - це виходить за межі нормального".



Він додав, що запис дивився свідок-експерт і у звіті, поданому до суду, сказав, що Догру не використав зброю. Під час суду позивач не пам'ятав, чи тримав Догру фотоапарат.

"Нам здалося дивним, що позивач не згадав про камеру, але згадав про пістолет", - сказав адвокат журналіста.

Нові звинувачення відбулися в 2018 році, коли влада нібито виявила номер Догру у члена РПК, затриманого поліцією в Діярбакирі.



У грудні того ж року Догру був ув'язнений за звинуваченням у «членстві в терористичній організації». Він був звільнений у лютому 2019 року.



Пізніше суддя в Діярбакірі об'єднав судові звинувачення в одну справу, яка завершилася 6 січня. Також було видано ордер на арешт журналіста, який особисто не був присутній на засіданні.



Вердикт здивував захисників свободи преси, які вважають, що вищий суд має скасувати його після апеляції.

«Це суперечить характеру роботи оператора – знімати однією рукою, а стріляти іншою. Це було спростовано висновком експертизи [у суді]. У цьому регіоні в критичні моменти [Догру] ризикував власним життям, щоб висвітлювати новини, був поранений, і тепер його покарано», - заявив Муджахіт Джейлан, президент Асоціації журналістів Південного Сходу.

Він вважає, що вирок буде скасовано в апеляційній інстанції.