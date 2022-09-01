Турецький виробник Bayraktar вже придбав ділянку під завод в Україні

15:01 08 серпня Київ, Україна

Bayraktar вже придбав ділянку під завод в Україні.

Про це розповів посол України у Туреччині Василь Боднар.



За словами посла, компанія вже зареєструвалася, розробила проєктну документацію та придбала земельну ділянку для майбутніх потужностей.



Він упевнений, що власники компанії мають намір реалізувати проєкт до кінця, оскільки це було майже їхнє особисте зобов'язання зробити це виробництво в Україні.



І воно не лише політичне, а й практичне, оскільки на значній частині моделей, які будуть вироблятися на цьому заводі, стоятимуть комплектувальні українського виробництва. Це можуть бути двигуни, інші запасні частини, колеса, багато різного, що є високотехнологічним у нас, і може бути використане для цих літальних апаратів", — додав він.



Крім цього, буквально тиждень тому уряд затвердив двосторонню угоду про будівництво заводу і направив її до парламенту на ратифікацію.