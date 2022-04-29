Туреччину охопили лісові пожежі, знищено сотні гектарів лісу. ФОТО

13:25 29 липня Київ, Україна

Масштабні лісові пожежі в Туреччині, викликані аномально високою температурою повітря, вирують на півдні і заході країни вже другий день. Вогнем знищено сотні гектарів лісу.

Про це повідомляє Інтерфакс.



Полум'я дісталося до популярної туристичної провінції Анталья. Рятувальники евакуювали жителів майже 20 населених пунктів, одна людина загинула. Більш ніж 60 осіб госпіталізовані з опіками і проблемами з диханням.



Найскладніша ситуація зараз в місті Манавгат - там вогонь дістався до декількох будинків в центральній частині міста.