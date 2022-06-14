Туреччина значно зменшить залежність від російського газу

11:45 14 червня Київ, Україна

Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган взяв участь у церемонії спуску в море першої труби для доставки газу з родовища Сакар'я у Чорному морі. Вже в 2023 році газ із чорноморських родовищ надійде споживачам Туреччини.



На цей момент його запаси газу оцінюються більш ніж у 400 млрд кубометрів, а турецька влада оцінювала загальний обсяг запасів газу на чорноморському шельфі в 540 млрд кубометрів. На першому етапі обсяг постачання буде невеликим — 10 мільйонів кубометрів на добу (3,65 млрд кубів на рік). На повну потужність родовище має запрацювати до 2026 року.



Ердоган наголосив на актуальності проведених робіт на тлі різкого зростання цін на енергоносії, викликаного війною росії проти України. За словами президента, нарощування постачання дозволить хоча б частково вплинути на вирішення проблем енергетичної безпеки та стримати інфляцію. Глава держави назвав енергетику сферою співробітництва, а не протистояння.



Президент також окреслив ключове завдання запуску нового родовища – зміцнення енергобезпеки республіки.

"Ми продовжимо нашу боротьбу в багатьох напрямках, поки не перетворимо Туреччину на державу, яка повністю вирішила свою проблему безпеки енергопостачання", - підсумував президент Ердоган, зазначивши, що запуск родовища дозволить скоротити залежність від іноземних постачань.

Туреччина протягом багатьох років веде політику щодо скорочення енергетичної залежності від росії. Згідно з даними Управління регулювання енергетичного ринку Туреччини (EPDK), у період з 2017 по 2019 роки залежність Туреччини від росії в постачанні газу впала з 52% до 33%. Однак у 2022 році на піку дискусій про газове ембарго проти росії Ердоган заявив, що на росію припадає близько половини постачання газу до республіки, що не дозволяє Туреччині розглядати подібні обмеження.