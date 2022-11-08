Туреччина закрила свій повітряний простір для російських літаків із подвійною реєстрацією

12:54 08 листопада Київ, Україна

Турецька влада відмовилася впускати в повітряний простір країни російські літаки з подвійною реєстрацією, тобто «прописані» у двох юрисдикціях: у росії та за кордоном.

Заборона діє з 1 листопада і стосується бортів, які росія не повернула їхнім власникам після введення санкцій за війну в Україні, пишуть росЗМІ.



Усі зареєстровані на Бермудах літаки належать західним лізинговим компаніям, які надали їх у користування російським перевізникам. Після оголошення перших санкцій проти росії за вторгнення в Україну лізингодавці вимагали повернути лайнери, але російська влада дозволила авіакомпаніям цього не робити.



У березні президент росії володимир путін розпорядився зареєструвати повітряні судна в росії, щоб вони могли продовжити літати. Передбачалося, що видача національних сертифікатів льотної придатності дозволить авіакомпаніям зберегти парк літаків та використовувати їх на внутрішніх напрямках.



Єврокомісар з транспорту Адіна Валена назвала це порушенням стандартів міжнародної безпеки, оскільки росія вирішила «використовувати літаки, які перебувають у власності за кордоном, без належного сертифікату». Це стало причиною заборони на польоти в ЄС для 20 російських авіакомпаній, у тому числі "Аерофлоту", "Побєди", "росії", "Сибіру" (S7), "Уральських авіаліній" та ін.



Туреччина - не перша "дружня" країна, яка відмовилася пускати у свій повітряний простір російські літаки з подвійною реєстрацією. Ще в травні аналогічне рішення ухвалив Китай, заборонивши польоти лайнерів Boeing та Airbus із росії. Російські перевізники так і не змогли підтвердити Пекіну, що вони зняли літаки із реєстрації за кордоном.