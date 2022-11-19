Туреччина закриє Босфор та Дарданелли для танкерів з російською нафтою без страховки

14:17 18 листопада Київ, Україна

З 1 грудня Туреччина закриє протоки Босфор і Дарданелли для суден, що перевозять нафту, якщо вони не мають страхового покриття і це може обмежити потоки російської нафти внаслідок нових європейських санкцій.

Про це пише Bloomberg.



Видання зазначає, що нове правило почне діяти за кілька днів до того, як Євросоюз і Великобританія запровадять додаткові обмеження на торгівлю з росією, що значно ускладнить страхування танкерів, що перевозять російську нафту.



Кораблі, які перевозять нафту Босфором і сусідньою протокою Дарданелли, повинні надати листа від свого страховика про те, що покриття буде надано для цього конкретного рейсу судна і вантажу, йдеться в циркулярі Міністерства транспорту Туреччини.



У документі зазначається, що, якщо кораблі йдуть через протоки без страхування, водному шляху може бути завдано значної шкоди, а рух суден може зупинитися, якщо незастраховане судно зазнає аварії. Лист із гарантією страхового покриття вважається вирішенням цієї проблеми.



Турецький чиновник із системи контролю морських перевезень підтвердив, що нові правила пов'язані із дотриманням європейських санкцій, хоча формально Туреччина до них не приєднувалася.



За його словами, цей крок може вплинути на російські танкери, якщо їм буде важко отримати необхідний захист та страхування відшкодування, яке прикриває власників від зобов'язань, таких як розливи нафти. За його словами, цей захід повинен підвищити безпеку на морі вздовж турецьких проток.



Європейський Союз та Великобританія 5 грудня вводять санкції щодо постачання російської нафти, що різко вплине на доступність галузевого стандартного страхування. Згідно з санкціями ЄС і Великобританії, судна все ще зможуть отримати галузеве стандартне покриття за умови, що вантажі, які перевозяться, закуповуються нижче максимальної ціни, яка ще не визначена.