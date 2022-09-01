Туреччина є головним імпортером українського продовольства

11:16 18 серпня Київ, Україна

Головним імпортером українського продовольства зерновим коридором є Туреччина, пише видання Анадолу.

За 15 днів серпня на Туреччину припало 26% загального обсягу перевезень (146,4 тисячі тонн).



Всього за першу половину серпня з українських портів вийшли 21 суховантажне судно з 563 тисячами тонн зерна та інших продовольчих товарів.



Також великими імпортерами української сільгосппродукції є Іран та Південна Корея – по 22% (123,8 тис. тонн), а також Китай (8%, 45 тис. тонн), Ірландія (6%, 33,7 тис. тонн), Італія (5%, 28 тис. тонн), Джибуті (4%, 22,5 тис. тонн) та Румунія (2%, 10,6 тис. тонн).



Раніше в Адміністрації морських портів України повідомили, що в порт Чорноморськ на Одещині очікується захід каравану з п'яти суден.