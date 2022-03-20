Туреччина: слідом за землетрусом прийшло цунамі

19:25 30 жовтня Київ, Україна

Землетрус, який стався сьогодні в Туреччині, спровокував цунамі, затоплені вулиці в провінції Ізміру.

За повідомленням турецького телебачення, прибережні райони міста Сеферіхісар затоплені приблизно на 1 метр. В результаті лиха затоплені автомобілі і перші поверхи будівель. Інформації про постраждалих або жертв поки не з'являлося.

Також цунамі накрило і Ізмір, який раніше постраждав від землетрусу, що призвело до руйнування близько двадцяти будинків. Його заволокло хмарою пилу. Тут зруйновані десятки будівель.