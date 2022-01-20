Туреччина відновлює зв'язок із Іраком після вибуху нафтопроводу

15:47 19 січень Київ, Україна

Державний нафтовий оператор Туреччини заявив, що відновив перекачування сирої нафти пошкодженим трубопроводом, що з'єднує іракські енергетичні родовища з міжнародними ринками.

Зазначимо, 18 січня на лінії Кіркук-Джейхан на півдні Туреччини стався вибух нафтопроводу, що сприяло зростанню світових цін на сиру нафту.



Трубопровід зазвичай транспортує понад 450 000 барелів на день з нафтових родовищ на півночі Іраку до турецького порту на Середземному морі.



У заяві міністерства Іраку йдеться про те, що зупинка не повинна вплинути на загальний обсяг експорту.



Федеральний уряд Іраку прокачує близько 75 000 барелів нафти на день нафтовим каналом. Потім трубопровід проходить через автономний курдський регіон, куди додається нафту, що залишилася.



Курдські офіційні особи не зробили негайних заяв про те, чи вплинуло скорочення на їхнє загальне постачання.



Турецькі офіційні особи, які були неподалік місця вибуху в місті Кахраманмарас, заявили, що розрив і подальший вибух, мабуть, були викликані «перекиданням опори електропередач у несприятливих погодних умовах».



Інцидент стався під час сильних снігопадів у малонаселеному районі на півдні Туреччини.



Зображення у соціальних мережах показали величезні вогняні кулі, що висвітлюють нічне небо у засніжених полях.



Місцеві чиновники заявили, що вибух також ненадовго зупинив рух регіональною трасою.