Туреччина в 5 разів збільшить вартість проходу через Босфор та Дарданелли

13:00 29 серпня Київ, Україна

Туреччина, відповідно до прав, наданих їй Конвенцією Монтре, вп'ятеро збільшила плату за транзит через протоки Босфор та Дарданелли.

Про це повідомляє турецька газета Sabah з посиланням на джерела у Міністерстві транспорту та інфраструктури Туреччини.



Збільшення вартості проходів пояснили зростанням інфляції та зменшенням вартості золота у світі. За даними газети, річний прибуток Туреччини від проходу через протоки збільшиться з 40 до 200 мільйонів доларів.



Зазначається, що Конвенція Монтре, яка регулює судноплавство у зоні проток, передбачає підвищення зборів за маяк, медичне обслуговування та евакуацію торгових суден. За даними видання, Туреччина скасувала платіжну систему стягування зборів за прохід через Босфор та Дарданелли.



Туреччина розраховує плату за прохід у французькому франку, курс якого 1983 року встановили на рівні 0,8 долара. Тепер через інфляцію та зростання цін на золото збори практично знецінилися, тому з 7 жовтня 2022 року курс франка встановлять на рівні чотирьох доларів.





