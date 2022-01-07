Туреччина йде на локдаун з 29 квітня

09:31 27 квітень Київ, Україна

Уряд Туреччини ухвалив рішення про введення повного локдауну, який триватиме з 29 квітня по 17 травня.

Про це заявив президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган, повідомляє Anadolu в понеділок, 26 квітня.
"З 19:00 29 квітня до 05:00 ранку 17 травня вводиться повний локдаун", - сказав Ердоган.
Вже з четверга в Туреччині міжміські поїздки будуть дозволені тільки з обов'язкового дозволу, а громадський транспорт буде працювати з 50%-ою завантаженістю.
"Всі офіси, робочі місця, крім окремо обумовлених з боку МВС, будуть закриті", - додав Ердоган.
Також всі навчальні заклади, включаючи садки та університети, будуть закриті.
"Щоб процес приносив бажані результати, правила повинні строго дотримуватися, і зловживання заходами неприпустиме", - резюмував Ердоган.