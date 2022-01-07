Туреччина йде на локдаун з 29 квітня

Уряд Туреччини ухвалив рішення про введення повного локдауну, який триватиме з 29 квітня по 17 травня.
Про це заявив президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган, повідомляє Anadolu в понеділок, 26 квітня.
Про це заявив президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган, повідомляє Anadolu в понеділок, 26 квітня.
Вже з четверга в Туреччині міжміські поїздки будуть дозволені тільки з обов'язкового дозволу, а громадський транспорт буде працювати з 50%-ою завантаженістю.
Також всі навчальні заклади, включаючи садки та університети, будуть закриті.
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