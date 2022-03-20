Туреччина з 1 липня скасовує комендантську годину і недільний локдаун

06:39 22 червня Київ, Україна

Глава Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган оголосив, що в країні з 1 липня буде знято низку обмежень, які були введені для боротьби з COVID-19

Про це повідомляє газета Hurriyet.



Зокрема, в Туреччині буде скасовано комендантську годину, що діяла в будні після 22:00, а також недільний локдаун. Крім того, з 1 липня знімуть обмеження на міжміські поїздки і проїзд в міському громадському транспорті.



Максимальний добовий приріст хворих на коронавірус (більше 60 тисяч осіб) зафіксували в Туреччині в квітні поточного року. Згодом влада республіки ввела спершу часткові обмеження, а потім локдаун на два тижні.



В кінці травня Ердоган оголосив про часткове зняття жорстких обмежень. Замість них була введена комендантська година, що діяла з 22:00 до 05:00 з понеділка по суботу, а також весь день у неділю.



Ердоган також відзначив, що Туреччина "вирвалася в світові лідери за темпами вакцинації населення" від COVID-19. Він вказав, що в Туреччині застосовано понад 43 млн доз вакцин від коронавірусу.