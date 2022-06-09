Туреччина проти вступу в НАТО Швеції та Фінляндії, "поки терористи присутні в їхніх парламентах"

12:27 09 червня Київ, Україна

Туреччина проти вступу Швеції та Фінляндії в НАТО, "поки терористи присутні в їхніх парламентах".

 
Про це заявив президент Реджеп Тайіп Ердоган на спільній пресконференції з президентом Венесуели Ніколасом Мадуро.
 
"Як ви всі знаєте, зараз Швеція є країною, в якій поширюється терористична організація PKK/YPG/PYD. Навіть у їхніх парламентах є терористи", - сказав Ердоган.
 
"Поки ці терористи залишаються в парламентах і поки терористичні організації продовжують проводити демонстрації із зображеннями ватажків терористів на вулицях Стокгольма, і поки вони роблять це під захистом шведської поліції, і поки шведське державне телебачення продовжує транслювати інтерв'ю з лідерами терористів, ми не можемо сказати "Вперед, будь ласка, приєднуйтесь до НАТО", - додав турецький президент.
 
Те саме стосується і Фінляндії, сказав Ердоган, зазначивши, що ця країна також "займається багатьма подібними видами діяльності, на жаль".

Напередодні президент Фінляндії Саулі Ніїністе заявив, що турецький лідер Реджеп Тайіп Ердоган запевнив його у підтримці вступу країни в НАТО до подання заявки на членство.

Нагадаємо, 18 травня Фінляндія та Швеція разом подали заявки на вступ до НАТО, запустивши процедуру членства.

Для цього має дати згоду кожна з 30 країн-членів НАТО. Тільки Туреччина виступає проти, формально пояснюючи це позицією Швеції та Фінляндії щодо курдських організацій та турецької опозиції та ембарго на експорт зброї.

Реальною причиною такої позиції може стати надія президента Туреччини домогтися певних рішень від США щодо продажу сучасних винищувачів і санкцій, накладених на Туреччину за купівлю російських систем С-400.