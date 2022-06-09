Туреччина проти вступу в НАТО Швеції та Фінляндії, "поки терористи присутні в їхніх парламентах"

Туреччина проти вступу Швеції та Фінляндії в НАТО, "поки терористи присутні в їхніх парламентах".
Про це заявив президент Реджеп Тайіп Ердоган на спільній пресконференції з президентом Венесуели Ніколасом Мадуро.
Те саме стосується і Фінляндії, сказав Ердоган, зазначивши, що ця країна також "займається багатьма подібними видами діяльності, на жаль".
Напередодні президент Фінляндії Саулі Ніїністе заявив, що турецький лідер Реджеп Тайіп Ердоган запевнив його у підтримці вступу країни в НАТО до подання заявки на членство.
Нагадаємо, 18 травня Фінляндія та Швеція разом подали заявки на вступ до НАТО, запустивши процедуру членства.
Для цього має дати згоду кожна з 30 країн-членів НАТО. Тільки Туреччина виступає проти, формально пояснюючи це позицією Швеції та Фінляндії щодо курдських організацій та турецької опозиції та ембарго на експорт зброї.
Реальною причиною такої позиції може стати надія президента Туреччини домогтися певних рішень від США щодо продажу сучасних винищувачів і санкцій, накладених на Туреччину за купівлю російських систем С-400.
Напередодні президент Фінляндії Саулі Ніїністе заявив, що турецький лідер Реджеп Тайіп Ердоган запевнив його у підтримці вступу країни в НАТО до подання заявки на членство.
Нагадаємо, 18 травня Фінляндія та Швеція разом подали заявки на вступ до НАТО, запустивши процедуру членства.
Для цього має дати згоду кожна з 30 країн-членів НАТО. Тільки Туреччина виступає проти, формально пояснюючи це позицією Швеції та Фінляндії щодо курдських організацій та турецької опозиції та ембарго на експорт зброї.
Реальною причиною такої позиції може стати надія президента Туреччини домогтися певних рішень від США щодо продажу сучасних винищувачів і санкцій, накладених на Туреччину за купівлю російських систем С-400.
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