Туреччина проти вступу в НАТО Швеції та Фінляндії, "поки терористи присутні в їхніх парламентах"

Про це заявив президент Реджеп Тайіп Ердоган на спільній пресконференції з президентом Венесуели Ніколасом Мадуро.

"Як ви всі знаєте, зараз Швеція є країною, в якій поширюється терористична організація PKK/YPG/PYD. Навіть у їхніх парламентах є терористи", - сказав Ердоган.

"Поки ці терористи залишаються в парламентах і поки терористичні організації продовжують проводити демонстрації із зображеннями ватажків терористів на вулицях Стокгольма, і поки вони роблять це під захистом шведської поліції, і поки шведське державне телебачення продовжує транслювати інтерв'ю з лідерами терористів, ми не можемо сказати "Вперед, будь ласка, приєднуйтесь до НАТО", - додав турецький президент.