Турция продлила комендантский час

12:55 16 травня Київ, Україна

У Туреччині оголосили про введення чотириденного комендантської години, для запобігання поширенню вірусу COVID-19.

Туреччина раніше оголошувала комендантську годину тільки у вихідні дні (11 і 12 квітня), але зараз період продовжили до чотирьох днів, тому що 19 травня в країні відзначається як офіційне свято.



Комендантська година почала діяти також в столиці Анкарі і в Стамбулі. За даними Міністерства внутрішніх справ, ринки, продуктові магазини будуть закриті 16 і 17 травня. Але вони будуть продовжувати працювати з 10:00 до 16:00 18-19 травня. Також пекарні залишатимуться відкритими протягом чотириденної комендантської години.

У країні вже 146 тисяч осіб і померли понад 4 тисяч.



Уже в червні в Туреччині готуються відкрити пляжний сезон і готелі для гостей країни, але за попередніми даними, в готелях не буде системи "все включено".