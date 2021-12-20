Туреччина закликала Ізраїль до «чуйності» стосовно палестинців

13:35 09 грудень Київ, Україна

Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган заявив, що готовий покращити відносини з Ізраїлем, але країна має спочатку продемонструвати «більш чуйну» політику щодо палестинців.



«Але на даному етапі Ізраїлю необхідно уважніше ставитися до своєї політики щодо Палестини. Він повинен виявляти обережність щодо Єрусалиму та мечеті Аль-Акса», - сказав він, маючи на увазі комплекс на вершині пагорба, який є священним для євреїв та мусульман.

Коментарі турецького лідера було опубліковано у середу державним агентством Anadolu та іншими турецькими ЗМІ.



Відносини між Ізраїлем та Туреччиною, які колись були надійними регіональними союзниками, погіршилися протягом усього терміну перебування Ердогана на посаді президента, протягом якого турецький лідер відкрито критикував політику Ізраїлю щодо палестинців.



Зі свого боку, Ізраїль незадоволений сформованими відносинами Ердогана з ХАМАС, угрупованням бойовиків, що контролює Сектор Гази. Ізраїль вважає ХАМАС терористичним угрупованням.



Нагадаємо, країни відкликали своїх послів у 2010 році після того, як ізраїльські сили штурмували флотилію, що прямувала до Гази з гуманітарною допомогою для палестинців, яка порушила ізраїльську блокаду. Внаслідок інциденту загинули дев'ять турецьких активістів.



Відносини знову зіпсувалися у 2018 році після того, як Туреччина, обурена перенесенням посольства США до Єрусалиму, ще раз відкликала свого посла з Ізраїлю, що спонукало Ізраїль відповісти взаємністю.



Проте на знак покращення відносин Ердоган нещодавно провів телефонні переговори з президентом Ізраїлю Ісааком Херцогом, а також із Нафталі Беннеттом.



Кроки зі зближення з Ізраїлем вжито в той час, коли Туреччина намагається покласти край своїй міжнародній ізоляції шляхом нормалізації проблемних відносин з кількома країнами регіону, включаючи Єгипет, Об'єднані Арабські Емірати та Саудівську Аравію.