Туреччина подбала про авіаперевезення росіян: в Анталії з'явилася спеціальна авіакомпанія

В Анталії з'явилася авіакомпанія Southwind, яка працюватиме виключно на російському напрямку. Перші рейси заплановано на травень.
Видання AirportHaber зазначає, що необхідність створення авіаперевізника виникла на тлі війни в Україні. "Рішення прийнято, щоб не залишати російський ринок порожнім і не перекривати турпотік із цієї країни до Туреччини", - уточнюється у публікації.
Російським туроператорам Anex, Pegas та Coral можуть надати кредити до 300 млн доларів, щоб викупити місця на рейсах Southwind.
На балансі у нової турецької компанії — п'ять літаків Airbus, які за рік зможуть перевозити до одного мільйона росіян. Ще два мільйони туристів із росії візьмуть на себе Turkish Airlines.
Видання AirportHaber зазначає, що необхідність створення авіаперевізника виникла на тлі війни в Україні. "Рішення прийнято, щоб не залишати російський ринок порожнім і не перекривати турпотік із цієї країни до Туреччини", - уточнюється у публікації.
Російським туроператорам Anex, Pegas та Coral можуть надати кредити до 300 млн доларів, щоб викупити місця на рейсах Southwind.
На балансі у нової турецької компанії — п'ять літаків Airbus, які за рік зможуть перевозити до одного мільйона росіян. Ще два мільйони туристів із росії візьмуть на себе Turkish Airlines.
На початку квітня повідомлялося, що відпочинок у Туреччині подорожчав у два рази, порівняно з торішніми розцінками. Раніше тур для однієї людини коштував від 50 тисяч рублів, зараз – понад 100 тисяч.
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