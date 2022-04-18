Туреччина подбала про авіаперевезення росіян: в Анталії з'явилася спеціальна авіакомпанія

13:10 18 квітня Київ, Україна





Видання AirportHaber зазначає, що необхідність створення авіаперевізника виникла на тлі війни в Україні. "Рішення прийнято, щоб не залишати російський ринок порожнім і не перекривати турпотік із цієї країни до Туреччини", - уточнюється у публікації.



Російським туроператорам Anex, Pegas та Coral можуть надати кредити до 300 млн доларів, щоб викупити місця на рейсах Southwind.



На балансі у нової турецької компанії — п'ять літаків Airbus, які за рік зможуть перевозити до одного мільйона росіян. Ще два мільйони туристів із росії візьмуть на себе В Анталії з'явилася авіакомпанія Southwind, яка працюватиме виключно на російському напрямку. Перші рейси заплановано на травень.Видання AirportHaber зазначає, що необхідність створення авіаперевізника виникла на тлі війни в Україні. "Рішення прийнято, щоб не залишати російський ринок порожнім і не перекривати турпотік із цієї країни до Туреччини", - уточнюється у публікації.Російським туроператорам Anex, Pegas та Coral можуть надати кредити до 300 млн доларів, щоб викупити місця на рейсах Southwind.На балансі у нової турецької компанії — п'ять літаків Airbus, які за рік зможуть перевозити до одного мільйона росіян. Ще два мільйони туристів із росії візьмуть на себе Turkish Airlines



На початку квітня повідомлялося, що відпочинок у Туреччині подорожчав у два рази, порівняно з торішніми розцінками. Раніше тур для однієї людини коштував від 50 тисяч рублів, зараз – понад 100 тисяч.