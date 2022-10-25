Туреччина отримала 28 млрд доларів із невідомих джерел

17:43 25 жовтня Київ, Україна

За пів року Туреччина отримала 28 млрд доларів невідомого походження.



Про це повідомляє видання Financial Times у вівторок, 25 жовтня.



Гроші, що обраховуються центральним банком як "чисті помилки та недогляди", закрили 70% дефіциту поточного рахунку платіжного балансу Туреччини, який становив близько 40 млрд доларів.



За словами турецького міністра фінансів Нуреддіна Небаті, основна частина цих грошей - невраховані доходи від туризму. Зокрема, багатьом російським туристам довелося розплачуватись готівкою у зв'язку з відключенням росії від міжнародних платіжних систем через санкції.



Іншу частину некатегоризованих надходжень він пояснив репатріацією грошей з офшорів, частина з яких також надходила готівкою. Він запевнив, що всі надходження були законними.



Зазначимо, що платіжний баланс Туреччини базується на принципах бухгалтерського обліку: кожна економічна операція має подвійний запис – за кредитом однієї статті та дебетом іншої (однакова за вартісним обсягом). Різниця між сумою всіх кредитних та дебетових записів відображається у статті "чисті помилки та недогляди". Теоретично вона повинна дорівнювати нулю.



Міністерство культури та туризму Туреччини повідомило, що росіяни становили близько 13% від загальної кількості іноземних туристів у Туреччині. Більше було лише німців.